Игроки «Эдмонтона» повторили 89-летний рекорд НХЛ по голам в большинстве

На «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Форвард гостей Райан Ньюджент-Хопкинс отличился в большинстве, эта шайба стала для него 15-й в этом сезоне в неравных составах. Таким образом, он стал четвёртым игроком «Ойлерз», которому удалось преодолеть отметку в 15 заброшенных шайб в большинстве в этом сезоне. На счету Леона Драйзайтля 30 шайб, у Конора Макдэвида — 21, у Зака Хаймана — 15.

Последний раз в составе одной команды в отдельно взятом сезоне столько игроков забрасывали 15 шайб в большинстве в сезоне-1933/1934, сообщает пресс-служба НХЛ.

Канадский клуб после 78 матчей набрал 101 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.