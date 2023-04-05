Игроки «Эдмонтона» повторили 89-летний рекорд НХЛ по голам в большинстве

На «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).
Форвард гостей Райан Ньюджент-Хопкинс отличился в большинстве, эта шайба стала для него 15-й в этом сезоне в неравных составах. Таким образом, он стал четвёртым игроком «Ойлерз», которому удалось преодолеть отметку в 15 заброшенных шайб в большинстве в этом сезоне. На счету Леона Драйзайтля 30 шайб, у Конора Макдэвида — 21, у Зака Хаймана — 15.
Последний раз в составе одной команды в отдельно взятом сезоне столько игроков забрасывали 15 шайб в большинстве в сезоне-1933/1934, сообщает пресс-служба НХЛ.
Канадский клуб после 78 матчей набрал 101 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 5 апреля 2023
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