Результаты матчей плей-офф КХЛ 5 апреля, турнирная сетка
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5 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
В Омске завершился третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 33:14 (5x5) 2:0 Ткачёв (Буше) – 45:53 (5x5) 2:1 Евсеев (А. Радулов) – 54:25 (5x5) 2:2 А. Радулов (Юдин, Шипачёв) – 56:33 (5x4) 2:3 Шипачёв (Кагарлицкий, Евсеев) – 72:45 (5x5)
Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск. Следующие встречи пройдут 9, а в случае необходимости — 11, 13 и 15 апреля 2023 года.
Комментарии
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