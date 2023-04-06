О’Делл: к некоторым тренерам в КХЛ игроки подойти боятся, потому что они немного того

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о работе с тренерским штабом бело-голубых.

«Это генеральному менеджеру решать, как поступать, но могу сказать, что многим игрокам очень нравится наш тренерский штаб, в том числе мне. У них есть своя система, они строгие и хотят победить, и при этом уважительно относятся к игрокам. Больше нельзя и желать, этого и хочешь от тренера. Чтобы к нему всегда можно было подойти, поговорить. Это касается и помощников, весь персонал здесь высшего класса. Поэтому у нас был такой хороший сезон. Да, плей-офф сложился не так, как мы рассчитывали, но у нас на самом деле очень хороший тренерский штаб.

Что выделяет Кудашова как тренера? Если честно, всё. Я говорю не только о рабочих моментах, но и о жизни. С ним можно поговорить на любую тему, как о том, что происходит на арене, так и о других. Про некоторых тренеров в КХЛ рассказывают страшилки, что игроки к ним даже подойти боятся, потому что те немного того. Кудашов не такой, с ним можно поговорить. Так и строятся хорошие команды, должна быть налажена коммуникация между тренером и игроками, это очень важно», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.