«Цель — вернуться в «Динамо» и выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадской звездой КХЛ

Нападающий Эрик О’Делл за последние два года стал неотъемлемой частью «Динамо». Московский клуб дал ему шанс, когда остальные смотрели на недавние травмы и ставили крест, и канадец отплатил за это великолепной игрой и полной лояльностью. В этом году он вновь был одним из лидеров бело-голубых, в серии с «Торпедо» тащил команду на себе, хоть это и не спасло от вылета в первом раунде.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» О’Делл заявил, что хочет продлить контракт с «Динамо», который истекает 30 апреля. Он также оценил сезон команды, порассуждал о её будущем, объяснил, что выделяет Алексея Кудашова среди других тренеров, вспомнил самое нелюбимое упражнение в КХЛ и выразил мнение, какие изменения в лиге стоит обдумать руководству лиги.

«Могли выиграть серию с «Торпедо». Мы забили далеко не всё»

— Прошло уже три недели с момента завершения сезона. Улеглись эмоции. И, наверное, появился ответ на вопрос, что стало главной причиной поражения в серии с «Торпедо»?

— Была тяжёлая серия, «Торпедо» — очень хорошая команда. Мы играли очень хорошо, создавали много шансов, но не забивали. Пара неудачных отскоков, соперник несколько раз выиграл в овертайме. Серия могла повернуться в любую сторону. К сожалению, мы проиграли, а они выиграли. В целом мы хорошо играли и точно могли выиграть эту серию.

— Было ощущение, что «Торпедо» выигрывало, когда получалось навязывать вам свой залихватский хоккей. Почему не получилось держаться своей системы?

— Мы пытались придерживаться своей системы, но «Торпедо» — очень быстрая команда. И просто им везло с отскоками. Надо отдать им должное, их усилия позволяли создавать голевые моменты, и они их реализовывали. У нас тоже были моменты, но мы забили далеко не всё, что могли. Это и стоило нам серии.

— Ключевым стало поражение в четвёртом матче серии, когда так легко упустили преимущество в две шайбы?

— Да, это был тяжёлый матч. Мы быстро вышли вперёд, и они тут же сравняли. Не смогли удержать преимущество, тем более дома. А дома надо побеждать.

Матч серии «Торпедо» — «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— У «Динамо» вообще на протяжении всей серии возникали проблемы с игрой по счёту, хотя все знают, что Алексей Кудашов ставит команде системный хоккей. Почему в плей-офф «Динамо» так часто и так быстро пропускало сразу после того, как выходило вперёд?

— Поэтому «Торпедо» и является сильной командой. Они не позволяли себе расстраиваться после пропущенных голов, а, наоборот, продолжали играть. В плей-офф нельзя расклеиваться, и они продолжали гнуть свою линию, даже когда мы забивали. Надо отдать им должное за это.

— Три поражения подряд в овертаймах – это психология или плохая физическая готовность?

— Нет. Просто соперник хорошо играл и воспользовался своими шансами в овертайме. У нас тоже были шансы, однако забить не получалось, а потом мы неожиданно пропускали. Тяжело проигрывать такие матчи, но так бывает в хоккее.

«Если костяк команды сохранится, мы сможем сделать шаг вперёд»

— Вы – душа «Динамо» на льду и в раздевалке. Что скажете о словах Кудашова о том, что не все игроки в плей-офф оправдали его ожидания?

— Думаю, у нас все играли хорошо. Это была очень непростая серия, у всех были свои роли, обязанности, но команда играла здорово, все играли хорошо. Не могу сказать, чтобы хоть кто-то сыграл плохо, каждый прикладывал все свои силы. Да, мы проиграли, однако были близки. Все великолепно себя проявили. Дальше будет новый сезон.

— И у вас относительно молодая команда, которая только набирается опыта.

— Именно. Многие ребята в этом плей-офф научились вещам, которые помогут им в новом сезоне. Для нас это был хороший год. Тяжело проигрывать, но «Торпедо» реально было обыграть. Думаю, если бы мы провели с ними ещё одну серию, то смогли бы выиграть.

— Да, никто не ожидал победы «Торпедо».

— Ну, они закончили регулярку выше нас, так что это хорошая команда. Да, у них другой стиль, но он же сработал.

— Следите за плей-офф КХЛ?

— Не особенно, только обзоры. Знаю, что «Торпедо» всухую проиграло СКА. У нас с Нижним были долгие матчи, они могли немного устать в серии со СКА. В Петербурге тоже очень быстрая и мастеровитая команда, это был непростой соперник для «Торпедо». Но в целом они играли хорошо.

— Вы провели в «Динамо» два сезона – с двумя совершенно разными командами. Со звёздной имени Шипачёва и остальных и вот с такой молодой. Видите перспективу у ребят на следующий сезон?

— Думаю, следующий сезон у нас будет отличным. Посмотрим, кто вернётся в команду, какие будут новички. Ряд ключевых игроков уже переподписали – Рашевского, Джиошвили.

У нас молодая команда, но в этом сезоне было много хорошего, что поможет ребятам в следующем. Если нынешний костяк сохранится, появится пару новичков, то у нас будет сильная команда, и мы сможем сделать шаг вперёд.

Дмитрий Рашевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В начале сезона вы говорили, что Рашевский – худший в команде по знанию английского языка. Он добавил в этом плане?

— Да, он близко общался с легионерами весь сезон и делает большие успехи. После сезона мы легионерами собрались на ужин, он тоже пришёл и вписался идеально. В следующем году уже свободно будет разговаривать.

— Он продлил контракт на два сезона, не став в итоге срываться за океан. Правильное решение для него?

— Думаю, да. Ещё пару лет наберётся опыта, будет играть большую роль в команде. А после окончания контракта посмотрим, как он поступит. Может, поедет за океан, а там — как пойдёт. Но он великолепный игрок и с каждым годом становится всё лучше. Хорошо для «Динамо», что он остаётся с нами, он один из лучших игроков в КХЛ.

«Хочу остаться в «Динамо». Моя цель – вернуться и попытаться выиграть Кубок»

— Ваш контракт тоже заканчивается, а вы продолжаете говорить о «Динамо» как о своей команде, смотрите в следующий сезон. Собираетесь остаться?

— Конечно, я хочу остаться, мне тут очень нравится, моя семья в восторге от Москвы. Надеюсь продлить контракт, если клуб захочет меня оставить. Подождём пару недель, посмотрим, что будет. Но моя цель – вернуться в «Динамо» и вновь попытаться выиграть Кубок Гагарина.

— Как идут переговоры?

— Хорошо, агент общается с генеральным менеджером. Я в эти дела не вмешиваюсь и особо не переживаю, пусть они делают своё дело. А мы сейчас тренируемся.

— В прессе проходила информация, что сейчас «Динамо» проводит специальное медобследование, потому что травмы опять мучили вас в течение большей части сезона.

— Да, я прошёл полное обследование, всё отлично. Сейчас настраиваюсь на хорошее лето, вернусь домой, буду готовиться к следующему сезону.

— А почему вообще решили провести обследование, что-то беспокоило в плей-офф?

— Да, спина немного болела, это было обычное повреждение, я мог с ним играть. Вы ведь знаете, в плей-офф все играют с травмами, нельзя пройти целый сезон без травм. Я чувствовал небольшой дискомфорт, но ничего серьёзного. Сезон закончен, можно спокойно восстановиться и быть готовым к новому.

«В КХЛ есть тренеры, про которых ходят страшилки. Кудашов не такой»

— Сейчас главный вопрос в «Динамо» — будущее Алексея Кудашова. Что можете сказать критикам, которые требуют его отставки?

— Это генеральному менеджеру решать, как поступать, но могу сказать, что многим игрокам очень нравится наш тренерский штаб, в том числе мне. У них есть своя система, они строгие, и хотят победить, и при этом уважительно относятся к игрокам. Большего нельзя и желать, этого и хочешь от тренера. Чтобы к нему всегда можно было подойти, поговорить. Это касается и помощников, весь персонал здесь высшего класса. Поэтому у нас был такой хороший сезон. Да, плей-офф сложился не так, как мы рассчитывали, но у нас на самом деле очень хороший тренерский штаб.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Что выделяет Кудашова как тренера? На что он делает главный акцент в общении с игроками.

— Если честно, всё. Я говорю не только о рабочих моментах, но и о жизни. С ним можно поговорить на любую тему — как о том, что происходит на арене, так и о другом. Про некоторых тренеров в КХЛ рассказывают страшилки, что игроки к ним даже подойти боятся, потому что те немного того.

Кудашов не такой, с ним можно поговорить. Так и строятся хорошие команды, должна быть налажена коммуникация между тренером и игроками, это очень важно.

— И при нём молодые прогрессирует.

— Да, точно. Он постоянно меняет пару человек в составе на матч, даёт молодым ребятам шанс, просматривает их. Молодёжь учится у опытных игроков. Наши тренеры помогают молодым, встречают их в команде с распростёртыми объятиями, дают им играть.

— По личным вопросам с ним тоже можно поговорить?

— За других говорить не могу, но часто вижу, как тренер разговаривает со многими игроками, даёт им советы и так далее. Мне и капитану с ним очень легко поговорить, мы постоянно это делаем. Когда в команде какие-то проблемы, он может быть строгим. Если дела идут плохо, он не может быть «своим парнем», но, когда всё хорошо, он счастлив и на позитиве. Это и делает его великолепным тренером.

— Руководство «Динамо» заявило, что задачи на сезон выполнены, потому что идёт процесс построения команды. Сейчас главное – не свернуть с намеченного пути?

— В прошлое межсезонье ушло много хороших игроков. Возможно, руководство считало, что мы не сможем сыграть так же хорошо, как в прошлом сезоне. Да, мы стали играть по другой системе, появилось много новых ребят. Нашей целью в этом сезоне было работать лучше соперников, и мы с этим справились, поэтому так успешно прошли регулярку. В плей-офф не зашли так далеко, как хотели, но это опыт. В следующем году ребята станут опытнее и более решительно настроены пройти дальше. У «Динамо» много хорошего на будущее. Если мы сохраним костяк, то всё будет хорошо.

«Долгие сборы – это олдскул, который любят русские. Двух недель достаточно»

— К тому же впервые в КХЛ было сыграно 68 матчей, для многих это первый сезон с таким напряжённым графиком. Не все команды сразу разобрались, как к нему готовиться.

— Думаю, многие команды постараются изменить подход к началу сезона. Во многих клубах длинные предсезонки, на которых игроки вкалывают по-чёрному. Но с увеличением количества матчей фокус должен сместиться на отдых и поддержание физической формы. Никто не хочет «встать» посреди сезона, нагрузка на тело увеличивается. Надо приезжать на сборы в хорошей форме и поддерживать её. 68 матчей – это много, нужен новый подход, уверен, что команды в итоге разберутся.

— Ещё и тренировки после окончания сезона. Так положено в России по регламенту лиги – тебя как иностранца это поражает? В этом же нет никакого смысла. Может, лиге стоит обсудить, нужны ли они вообще?

— Тут уж лига решает. Мне всё равно, если честно, лично на мне это не сказывается. Игроки получают зарплату до конца апреля. Если ты не играешь, то всё равно можешь приезжать на арену, тренироваться. Но это вопрос не ко мне, а к руководству лигу.

Клубы обычно отпускают легионеров сразу по окончании сезона, так что для нас это не проблема. А вот русским приходится нелегко. Если бы я устанавливал правила, то не распускал бы команду ещё неделю после окончания сезона, этого было бы достаточно. Провести командную вечеринку, попрощаться со всеми на лето и поехать домой. Но правила устанавливаю не я, пусть я их и не понимаю. По мне, если уж ты закончил, то закончил. Однако такие правила.

— Вам платят, поэтому надо ходить на работу.

— Точно.

— А как вам идея начинать сезон в конце сентября, а сборы – не в разгар лета?

— Если честно, я не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ. Это ещё один вопрос, который лига могла бы обсудить. В этом сезоне было здорово, я приехал в расположение команды в середине августа. Другие легионеры приехали неделей раньше, а Лилья – сразу после меня.

Для меня это было потрясающе. Я тренировался в Канаде, катался, занимался в зале со своим тренером, и этот сезон стал для меня самым продуктивным. Здорово, что я смог готовиться к сезону дома и приехать в середине августа. Сыграл пять-шесть товарищеских матчей и к началу сезона чувствовал себя намного лучше, более свежим. Долгие сборы – это олдскул, метод старой закалки, который любят русские.

— Но времена изменились, игроки уже прекрасно понимают, как надо самостоятельно готовиться в межсезонье.

— Полностью согласен. На мой взгляд, сборы надо сократить до двух недель, но это лично мои мысли. Так работают в Северной Америке, где надо приезжать в лагерь уже готовым. Если приезжаешь не в форме и клуб видит, что твоя игра не соответствует ожиданиям, то ты просто не попадёшь в команду. Надо самому расставлять приоритеты, хотеть быть в форме. За океаном игроки усиленно тренируются дома, бьются за место в составе, за свою работу, когда приезжают в североамериканский тренинг-кэмп. Этому можно поучиться. Времена изменились, два месяца бега каждый день, на мой взгляд, не очень хорошо.

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«В «Сочи» несколько раз проходил тест Купера в жарищу. Это было ужасно!»

— Какое упражнение на сборах в КХЛ было худшим на вашей памяти?

— Лично для меня – бег. Думаю, никто не любит бегать. В «Сочи» несколько раз проходили тест Купера, в жарищу. Это было ужасно! Это самое моё нелюбимое упражнение, особенно в такую погоду. Было совсем невесело.

Эрик О’Делл на кроссе в «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

— Молодёжь сейчас тоже хорошо умеет готовиться самостоятельно.

— Да, у всех личные тренеры в межсезонье, они отлично понимают, как надо готовиться. Игроки становятся всё лучше и лучше. Посмотрим, изменится ли что-то в КХЛ.

— Вы остались из-за детей, так?

— Да, остальные легионеры уже разъехались по домам, а дети в школе до конца месяца, поэтому я в Москве. На самом деле, наслаждаюсь городом. Во время сезона-то времени на это нет.

— Чем занимаетесь? Музеи, спектакли?

— Жена несколько раз водила детей на детские спектакли, я не ходил. Мы много гуляем, погода в Москве стоит замечательная. Чуть ли не каждый день ходим на Красную площадь, наслаждаемся теплом, пробуем новые рестораны. Город такой большой, тут всегда есть чем заняться. Кажется, каждый день я открываю для себя новый уголок города.

— Взглянули на Россию по новому, как люди на самом деле живут?

— Да, тут очень красиво. Нам очень нравится Москва, поэтому мы хотим остаться в «Динамо». Люди отзывчивые, очень красивый город.