О'Райлли вернулся в состав «Торонто» после пропуска 14 матчей из-за перелома пальца
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан О'Райлли вернулся в состав клуба, сообщает журналист Джошуа Клоке.
Напомним, 8 марта 2023 года О'Райлли сломал палец левой руки, перенёс операцию и выбыл из строя. 32-летний форвард пропустил последние 14 игр канадского клуба.
Отметим, что за восемь матчей в составе «Торонто» О'Райлли набрал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+1». 32-летний центральный форвард успел отметиться хет-триком в матче с бывшим клубом «Баффало Сэйбрз».
«Торонто Мэйпл Лифс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 102 очка после 77 матчей. В следующей встрече канадский клуб сыграет в гостях с лидером чемпионата — «Бостон Брюинз».
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