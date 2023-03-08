Форвард «Торонто» О'Райлли сломал палец руки и выбыл минимум на месяц

Нападающий «Торонто» Райан О'Райлли сломал палец левой руки, перенёс операцию и выбыл из строя минимум на месяц, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, благодаря обмену с «Сент-Луисом» О'Райлли и Ноэль Аччари стали игроками «Мэйпл Лифс», а в стан «блюзменов» отправились российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023-го, второй 2024-го и третий 2023-го.

За восемь матчей в составе «Торонто» О'Райлли набрал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+1». 32-летний центральный форвард успел отметиться хет-триком в матче с бывшим клубом «Баффало Сэйбрз».

Напомним, О'Райлли является обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» в 2019 году.