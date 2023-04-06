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Галлан — о 6:3 над «Тампой»: не хочу, чтобы следующие четыре игры были такими же

Галлан — о 6:3 над «Тампой»: не хочу, чтобы следующие четыре игры были такими же
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3), который прошёл этой ночью.

«Я не хочу, чтобы следующие четыре игры были такими же, но мне нравится, как наша команда отреагировала на тот матч (на поражение от «Тампы в предыдущей очной встрече. — Прим. «Чемпионата»). На следующей неделе будет другой сценарий, но мы должны играть усердно, мы хотим побеждать в каждой игре. Главная цель — это набрать два очка. Вы смотрите на турнирную таблицу после игр и говорите: «Хорошо, мы на третьем месте, посмотрим, что будет». Речь идёт о том, чтобы набрать два очка, попытаться подняться в таблице и посмотреть, что произойдёт», — приводит слова Галлана NHL.com.

«Рейнджерс» набрали 103 очка и занимают третье место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, отставая на три очка от «Нью-Джерси».

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