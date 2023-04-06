Крикунов: когда Фёдоров ушёл из минского «Динамо», мне вставили

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов вспомнил, как в середине 80-х ему удалось поработать с молодым на тот момент Сергеем Фёдоровым в минском «Динамо».

«У него за минское «Динамо» всего 15 игр? Ну он был совсем молодым. Я с ним недолго работал, но то, что мы ему дали место в первом звене – о чём-то говорит. 16-летнего пацана поставили с двумя опытными игроками – на это надо было решиться. Он хорошо играл, и Борис Шагас увёз его в ЦСКА.

Фёдоров дебютировал на взрослом уровне в Первой лиге чемпионата СССР? По уровню мастерства команды из той Первой лиги могли с КХЛ поспорить. «Сибирь» тогда там играла, Омск, Ярославль, Казань, Череповец, «Динамо» Минск. Какие-то команды уже исчезли – Саратов был хорош в те времена.

Как Фёдоров уехал в ЦСКА? Он пришёл ко мне с отцом – объяснили, что хотят уйти. Я сказал, что раз зовут – надо идти. Но если бы что-то не получилось, тем более Серёга на тот момент ещё не состоялся до конца как игрок – без проблем бы его приняли назад, и он бы играл спокойно.

Мне тогда центральный совет «Динамо» накрутил хвоста, конечно. Спрашивали, как это я его отпустил, как это он ушёл, да почему в ЦСКА, а не в «Динамо». А я что? Я им звонил до этого, сказал, чтоб разговаривали, потому что парень собирается уходить. Никто не чесался, потом он ушёл – мне вставили.

Больше проблем не было после этой истории, я в итоге на семь лет в «Динамо» задержался. Тогда подолгу работали на одном месте, сейчас такого уже нет. Я вот даже на Андрея Разина смотрел в «Северстали» и думал, что потеряем тренера. Ему пора уже было двигаться дальше, менять обстановку», — сказал Крикунов в интервью Sports.ru.

Напомним, Сергей Фёдоров провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли.