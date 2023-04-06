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Дэррил Саттер: говорю игрокам «Калгари», чтобы не обращали внимания на критику

Дэррил Саттер: говорю игрокам «Калгари», чтобы не обращали внимания на критику
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:1), который прошёл этой ночью.

«Мы выиграли игру. СМИ, а также люди за пределами льда говорили, что это самая важная игра, или что у нас уже нет шансов (на плей-офф. — Прим. «Чемпионата»), или как мы плохи после перерыва на Матч всех звёзд. Поэтому я говорю игрокам: «Не обращайте внимания на это, играйте в хоккей», — приводит слова Саттера Sportsnet.

«Калгари» имеет 89 очков и занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. Чтобы воплотить свои мечты о плей-офф, «Флэймз», вероятно, придётся выиграть оставшиеся игры против «Ванкувера», «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» и надеяться, что «Джетс» проиграют как минимум две из четырёх своих игр с «Предаторз», «Шаркс», «Уайлд» и «Эвеланш».

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