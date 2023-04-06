«Эдмонтон» одержал 25-ю выездную победу в сезоне. Это второй результат в истории франшизы
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Сегодня ночью на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.
Эта победа стала уже 25-й в текущем сезоне для «нефтяников», добытой на выезде. Это второй результат в истории «Ойлерз» с сезона-1979/1980, когда клуб был включён в число участников НХЛ. Самая длинная победная серия в выездных матчах в истории франшизы была зафиксирована в сезоне-1983/1984 (26).
Эта победа стала шестой подряд для канадской команды. «Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей, и гарантировали себе место в плей-офф.
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