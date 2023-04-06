«Очевидно, что он элитный спортсмен». Тренер «Миннесоты» рассказал о состоянии Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон рассказал, сможет ли российский нападающий Кирилл Капризов сыграть впервые после травмы в матче с «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдёт в ночь с 6 на 7 апреля и начнётся в 2:00 мск.
«Вероятно, он придёт и пожелает сыграть [с «Питтсбург Пингвинз»]. Но он не сыграет. Он всё ещё не в состоянии вступать в контакт с соперниками. Очевидно, что он элитный спортсмен, и не похоже, что восстановление займёт у него много времени.
Мы будем поддерживать общение, как и всегда. Надеюсь, у нас будет несколько матчей, чтобы увидеть и Нюквиста. Очевидно, мы знаем, куда поставим Кирилла. У нас есть несколько комбинаций в паре звеньев, в которых мы хотим увидеть «химию». Наша команда проделала большую работу, когда все парни выглядели хорошо, попадая в состав или выходя из него. Мы много говорили об этом, о нашей раздевалке и о том, как приветствовать всех игроков.
То же самое и с нашими комбинациями троек. Ребята смогли понять, где они находятся и кто находится в каждом звене. Мы будем играть с некоторыми тройками и звеньями, которые, как мы думаем, и будут выходить в плей-офф.
Мы хотим стараться держать всех в тонусе. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы проводить обсуждения в тренерском штабе, а затем и с игроками, чтобы дать всем нужное количество минут, нужное количество времени для тренировок, чтобы пошуметь в плей-офф», — приводит слова Эвасона The Athletic.
- 6 апреля 2023
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