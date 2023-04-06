Буцаев назвал ключевой эпизод серии плей-офф между «Витязем» и «Локомотивом»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Вячеслав Буцаев рассказал о серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1-4 в серии).

«Что стало ключевым эпизодом серии с «Локомотивом»? Наверное, это первый домашний матч, который мы проиграли 0:4. В этом матче ребята немного перегорели. Эмоциональный настрой был настолько высокий, что он даже помешал. Мы заработали ненужные удаления, соперник этим воспользовался. Мы должны были сработать иначе. Надо было немного притупить эту заряженность, этот градус. Было видно, что ребята хотят показать себя, тем более что счёт в серии был равным после двух выездных матчей. Можно было зацепиться и выйти вперёд в серии.

Где у «Локомотива» были слабые места? Мы отталкиваемся не от слабых мест соперника. Конечно, разбирается всё, но мы больше указываем своим игрокам на то, что нужно делать, чтобы быть успешными. Мы играли очень хорошо, за исключением результата. Просто если взять суммарное количество мастерства и опыта, оно у «Локомотива» оказалось пообъёмнее нашего», — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.

«Витязь» в регулярном сезоне-2022/2023 занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков.