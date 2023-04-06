Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буцаев назвал ключевой эпизод серии плей-офф между «Витязем» и «Локомотивом»

Буцаев назвал ключевой эпизод серии плей-офф между «Витязем» и «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер подмосковного «Витязя» Вячеслав Буцаев рассказал о серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1-4 в серии).

«Что стало ключевым эпизодом серии с «Локомотивом»? Наверное, это первый домашний матч, который мы проиграли 0:4. В этом матче ребята немного перегорели. Эмоциональный настрой был настолько высокий, что он даже помешал. Мы заработали ненужные удаления, соперник этим воспользовался. Мы должны были сработать иначе. Надо было немного притупить эту заряженность, этот градус. Было видно, что ребята хотят показать себя, тем более что счёт в серии был равным после двух выездных матчей. Можно было зацепиться и выйти вперёд в серии.

Где у «Локомотива» были слабые места? Мы отталкиваемся не от слабых мест соперника. Конечно, разбирается всё, но мы больше указываем своим игрокам на то, что нужно делать, чтобы быть успешными. Мы играли очень хорошо, за исключением результата. Просто если взять суммарное количество мастерства и опыта, оно у «Локомотива» оказалось пообъёмнее нашего», — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.

«Витязь» в регулярном сезоне-2022/2023 занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков.

Материалы по теме
«Мы могли бы навязать более долгую борьбу «Локомотиву». Интервью с тренером «Витязя»
Эксклюзив
«Мы могли бы навязать более долгую борьбу «Локомотиву». Интервью с тренером «Витязя»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023