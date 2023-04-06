«Не думаю, что это оправдание». Овечкин высказался о неудачном сезоне «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о неудачном сезоне. «Столичные» не попали в плей-офф впервые за девять лет.
«Очевидно, это был тяжёлый год. У нас были травмы. Но не думаю, что это оправдание. Разные игроки попадали в состав, они старались так усердно, как могли, и пытались побеждать.
Порой складывается ситуация, когда ты проигрываешь пару матчей, а другие команды их выигрывают. В итоге это и создаёт разрыв между вами. Я всегда говорю: вы обязаны набирать максимально возможное количество очков в первых 10 матчах сезона для подобных ситуаций. Чтобы в конце чемпионата не пришлось гнаться за кем-то, пытаясь попасть в плей-офф», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
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