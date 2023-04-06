Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не думаю, что это оправдание». Овечкин высказался о неудачном сезоне «Вашингтона»

«Не думаю, что это оправдание». Овечкин высказался о неудачном сезоне «Вашингтона»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о неудачном сезоне. «Столичные» не попали в плей-офф впервые за девять лет.

«Очевидно, это был тяжёлый год. У нас были травмы. Но не думаю, что это оправдание. Разные игроки попадали в состав, они старались так усердно, как могли, и пытались побеждать.

Порой складывается ситуация, когда ты проигрываешь пару матчей, а другие команды их выигрывают. В итоге это и создаёт разрыв между вами. Я всегда говорю: вы обязаны набирать максимально возможное количество очков в первых 10 матчах сезона для подобных ситуаций. Чтобы в конце чемпионата не пришлось гнаться за кем-то, пытаясь попасть в плей-офф», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Материалы по теме
Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023