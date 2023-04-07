«Мой гол». Панарин — об ошибке в матче с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ), которая привела к первому голу в ворота «копов».

Во втором периоде встречи россиянин потерял шайбу в зоне соперника, в результате чего его соотечественник из «Блюз» Алексей Торопченко убежал в контратаку и забил.

«Я просто увидел Влади (Тарасенко. — Прим. «Чемпионата»), я хотел, чтобы он забил сегодня. Я увидел, что он был в отличной позиции, в прекрасной позиции. Я постарался продвинуться ближе с шайбой и сделать ему передачу. Я совершил ошибку, и она привела к шайбе в наши ворота, это мой гол», — приводит слова Панарина североамериканский журналист Молли Уокер в социальных сетях.