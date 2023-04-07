«Сиэтл» впервые в своей истории вышел в плей-офф НХЛ

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).

Шайбами в составе хозяев отметились Джаред Макканн, Винс Данн, Джордан Эберле и Мэтти Бенирс. У «койотов» голы на счету Барретта Хэйтона и Лорана Дофена.

Таким образом, «Кракен» набрал 96 очков и гарантировал себе уайлд-кард от Западной конференции. Это будет первый плей-офф в истории клуба, который был включён в НХЛ в сезоне-2021/2022.

«Аризона» с 67 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе и лишилась шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт 9 апреля дома с «Чикаго Блэкхоукс».