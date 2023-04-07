«Сиэтл» впервые в своей истории вышел в плей-офф НХЛ
Поделиться
В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).
Шайбами в составе хозяев отметились Джаред Макканн, Винс Данн, Джордан Эберле и Мэтти Бенирс. У «койотов» голы на счету Барретта Хэйтона и Лорана Дофена.
Таким образом, «Кракен» набрал 96 очков и гарантировал себе уайлд-кард от Западной конференции. Это будет первый плей-офф в истории клуба, который был включён в НХЛ в сезоне-2021/2022.
«Аризона» с 67 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе и лишилась шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.
Следующий матч «Сиэтл» проведёт 9 апреля дома с «Чикаго Блэкхоукс».
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
09:20
-
09:07
-
08:54
-
08:17
-
08:06
-
08:01
-
08:00
-
07:33
-
07:32
-
07:28
-
07:03
-
06:37
-
06:00
-
05:37
-
05:24
-
05:21
-
05:15
-
04:49
-
04:49
-
04:44
-
04:39
-
02:57
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
Партнерский контент