Рантанен стал пятым игроком в истории «Колорадо» с 50+ заброшенными шайбами в сезоне

На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» во второй раз за три дня уступили «Колорадо Эвеланш» (2:6).
Главным героем встречи стал финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу. Теперь у финна 52 заброшенные шайбы в сезоне.
Этот успех позволил Рантанену стать пятым игроком в истории франшизы, включая «Квебек Нордикс», который смог преодолеть отметку в 50 голов за сезон. В последний раз аналогичную статистику «выбивал» Милан Хейдук в сезоне-2002/2003 (50). Более того, финн стал четвёртым игроком в истории клуба, которому удавалось забросить не менее 52 шайб в сезоне. До него это делали четырежды Мишель Гуле (57 в сезоне-1982/1983, 56 в сезоне-1983/1984, 55 в сезоне-1984/1985, 53 в сезоне-1985/1986), Джо Сакик (54 в сезоне-2000/2001) и Жак Ришар (52 в сезоне-1980/1981).
«Колорадо» набрал 100 очков и делит первое место в Центральном дивизионе с «Далласом», однако у «лавин» игра в запасе. Команда Джареда Беднара гарантировала себе место в плей-офф.
- 7 апреля 2023
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