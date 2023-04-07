Мартемьянов: не знаю, смотрят ли игроки «Сибири» на результаты «Адмирала», но я смотрю

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о том, что продолжает следить за матчами Кубка Гагарина, а также отдал должное главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву, чья команда неожиданно выстрелила в плей-офф.

Напомним, в текущем плей-офф «Сибирь» под руководством Мартемьянова уступила в первом раунде омскому «Авангарду» (1-4).

«Я практически все игры посмотрел. Каждый день, когда матч есть, я смотрю. Чемпионат изменился, у кого-то, может, подготовка к чемпионату была не такая, как нужна сейчас, потому что количество матчей увеличилось… Для некоторых непривычным стали циклы, когда играешь две игры дома и сразу две на выезде через день. Есть моменты, к которым надо привыкнуть, адаптироваться.

Неожиданностей для меня нет, честно скажу. Если Вы про «Адмирал» говорите, то очень организованная команда, играющая от обороны. И Лёня Тамбиев сказал, что мы, может, противные, ещё какие-то, но команда знает, что она играет чисто на результат. Плюс сильная игра вратаря, он сейчас один из лучших в лиге, и это немаловажный фактор в плей-офф. Есть стабильность у команды и опытный состав.

Смотрит ли «Сибирь» на результаты «Адмирала»? Не знаю, парни смотрят или нет, но я смотрю. Рад, конечно, за своего коллегу, что сделал такую боевую команду. И так, честно говоря, переживал: счёт и сравняться мог, не исключён вариант был. То, что боевая команда появилась и чемпионат стал интереснее, – это однозначно. Это именно к неожиданностям: в этом чемпионате очень много проигрывали лидеры нетоповым командам, а нетоповые команды поверили в себя и, в общем-то, стали понимать, что они могут на равных играть с клубами, у которых состав более мастеровитый. За счёт организации игры, за счёт самоотдачи всё уравнивалось, и поэтому такой чемпионат получился.

Мне чемпионат понравился. Нижнекамск пофеерил, «Адмирал» тоже, в конце сезона «Амур» попёр. То есть вроде как команды, которые не должны под ногами мешаться кому-то, – молодцы, все дружно пошли вверх, начали составлять реальную конкуренцию. Хотя теряют много ведущих игроков, команды всё-таки двигаются вперёд. И выходят на первые роли те, кто был, может, на вторых-третьих ролях», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Читайте полное интервью с Андреем Мартемьяновым на «Чемпионате»: