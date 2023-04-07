«Пара драк в раздевалке — и всё бы утихло». Большой разговор с Мартемьяновым о «Сибири»

Уже почти месяц как закончился сезон для «Сибири». Неожиданно яркая регулярка, такой же неожиданно быстрый конец. Команда успела отдохнуть и собраться вновь на заключительные тренировки сезона. Отдохнул и главный тренер Андрей Мартемьянов: съездил в Екатеринбург к маме, сходил на футбольный «Урал», посетил матчи «Автомобилиста», «Горняка» и «Авто». И, конечно, много думал про «Сибирь» — что помешало команде добиться большего в таком, казалось бы, многообещающем сезоне.

«Знакомые ребята в «Авангарде» сказали, что очень серьёзную конкуренцию мы им составили и спасибо после пятого матча»

— Уже прошло какое-то время. Наверняка много думали о плей-офф, может, пересматривали матчи?

— Матчи я не пересматривал, они, в принципе, в голове остались и готов подтвердить то, что сказал на заключительной пресс-конференции — наделали кучу невынужденных ошибок и ненужные абсолютно удаления нас сгубили. Результатами, естественно, недоволен, хотелось бы большего. Я не говорю, что мы должны были проходить «Авангард», но серьёзную борьбу им составить в плане побед должны были. Всё-таки рассчитывали, что где-то зацепимся, может быть, ещё одну-две игры возьмём, а там было бы видно.

Понравилось, что команда шла вперёд, сражалась до конца. Проявляла характер, самоотдача была очень хорошая. В принципе, мы в атаке много времени провели. Но сейчас очень много голов забивается с пятака, нас туда не пустили. Не скажу, что мы не лезли – лезли, но не пустили. И хорошая игра вратаря соперника. Это однозначно.

Задача была, теплилась внутри – дотащить до седьмой игры. Всё-таки «Авангард» команда мастеровитая, и они это доказали и в следующем раунде: у них есть полумомент – забивают гол. Очень чёткая игра в обороне, этого не отнимешь. Я считаю, что по организации игры они сейчас посильнее всех выглядят.

— Пройдут «Ак Барс»?

— Ну «Ак Барс» тоже команда опытная и серьёзная. И тренер там человек понимающий. Я думаю, всё-таки «Авангарду» по силам пройти «Ак Барс». Не потому, что там состав сильнее, чем у Казани. Но учитывая то, что «Ак Барс» два раза слетал на Дальний Восток – это может сказаться очень и очень серьёзно.

— Смотрите плей-офф?

— Практически все игры посмотрел. Каждый день, когда матч есть – я смотрю. Чемпионат изменился, у кого-то, может, подготовка к чемпионату была не такая, как нужна сейчас, потому что количество матчей увеличилось… Для некоторых непривычны стали циклы, когда играешь две игры дома и сразу две на выезде через день. Есть моменты, к которым надо привыкнуть, адаптироваться.

Неожиданностей для меня нет, честно скажу. Если вы про «Адмирал» говорите, то очень организованная команда, играющая от обороны. И Лёня Тамбиев сказал, что они, может, противные, ещё какие-то, но команда знает, что играет чисто на результат. Плюс сильная игра вратаря, он сейчас один из лучших в лиге, и это немаловажный фактор в плей-офф. Есть стабильность у команды и опытный состав.

— Смотрит ли «Сибирь» на результаты «Адмирала»?

— Не знаю, парни смотрят или нет, но я смотрю. Рад, конечно, за своего коллегу, что сделал такую боевую команду. И так, честно говоря, переживал: счёт и сравняться мог, не исключён вариант был. То, что боевая команда появилась и чемпионат стал интереснее – это однозначно. Это именно к неожиданностям: в этом чемпионате очень много проигрывали лидеры нетоповым командам, а нетоповые команды поверили в себя и, в общем-то, стали понимать, что могут на равных играть с клубами, у которых состав более мастеровитый. За счёт организации игры, за счёт самоотдачи всё уравнивалось, и поэтому такой чемпионат получился.

— Большое количество удалений, ошибок – «Сибирь» не поймала звезду?

— Нет, ни в коем случае, этого даже не чувствовалось. Был небольшой спад как раз именно после последних матчей, когда с Дальнего Востока мы приехали. Но физический спад сумели преодолеть, а ещё один важный аспект — менталитет. Не надо считать, что чемпионат страны на гладком этапе заканчивается. Это подготовка к плей-офф идёт. У кого-то с первых матчей, у кого-то с середины, у кого-то за месяц — кого как устраивает. Надо в своей голове парням ломать этот подход. Основные игры – это весна.

— Были проблемы в голове?

— Возможно, и так. Но всё-таки мы играли с командой очень серьёзного уровня. Были моменты, могли забивать голы и повести в счёте. В домашних матчах пять или шесть штанг сделали. У меня есть знакомые ребята в «Авангарде», они сказали, что очень серьёзную конкуренцию им составили и спасибо после пятого матча: «Подготовили нас к плей-офф». Я то же самое слышал, когда работал в «Амуре», мы с Казанью пять матчей играли – то же самое было.

Здесь надо быть морально подготовленным к тому, что будет сложно. Ты играешь с одним и тем же соперником, он тебя изучает, ты их изучаешь. Уже даже не смотря видеонарезки, должен понимать, кто как играет, самостоятельно что-то изменить, самому думать, что можно сделать в том или ином моменте. Нюансы – я не скажу, что мелочи, мелочей нет в этом большом деле – нюансы в игре очень много решают. Те же единоборства, как ты обыгрываешь соперника, как правильно обороняешься, как ты уходишь из обороны в атаку, переходишь из атаки в оборону – все нюансы — это уже командная игра, и, когда один из игроков выпадает, очень сложно остальным четверым почистить. Моменты были – они сразу забивают. Когда ты проигрываешь, постоянно догоняешь, приходится, естественно, раскрываться, и шансов у соперника забить больше.

— Не было опустошения после пятого матча?

— Опустошение было, конечно. Но не такое, чтобы мир рухнул и всё закончилось. Я где-то через сутки примерно отошёл, начал думать, анализировать что и как. Важна роль опытных ребят в плей-офф. Какая атмосфера в раздевалке, поддержка партнёров, настрой, само настроение команды, как она готовится. Я не любитель таких вещей, но средний возраст у «Авангарда» и у нас, конечно, разный. Парням надо ещё расти. Не скажу, что всем, но части ребят точно. И повторюсь: надо понимать, что самое важное – это весна. Естественно, в чемпионате обязательно надо играть и выкладываться. Потому что дух победителя у команды должен быть. И в мыслях своих держать, что вот-вот будет тяжелее, тяжелее, тяжелее. Уже начинать постоянно быть готовыми, что будут тяжёлые матчи и тяжёлые ситуации, и из них надо выходить.

— Некоторые издания неправильно поняли вашу фразу, что команда не готова к плей-офф?

— Там заголовок в одном из интернет-изданий вырван из контекста. Я сказал, что именно ментально надо быть готовыми. Это, опять же, голова, сердце, душа. Физически, я считаю, были готовы очень неплохо. Двигаться по площадке, выигрывать борьбу – у нас этого хватало. И результаты игрового времени в атаке это подтверждают. Мы не останавливались, не откатывались, шли вперёд, хотели сравнять счёт, хотели вытащить игру. Меня просто бы не поняли ни болельщики, ни команда, если бы мы встали: ребята, 1:2 проиграем – это хорошо. Такого у меня нет. Поэтому уже где-то рисковали, раскрывались…

— Некачественная игра Морозова и Александрова – сказалось отсутствие опыта?

— Александров вообще первый год, по-моему, играет. Анализировал игру Ильи Морозова. Но, действительно, он в чемпионате столько ошибок не допускал, как в этих матчах. Может быть, слишком сильно хотел, это тоже надо в себе перестраивать, где-то игру упростить, а всё хочется сделать максимально. Это очень сложная вещь. И необходимо понимание — к чему ты идёшь и как это сделать. Опыт можно приобрести, только побывав в этой ситуации, сделав самому правильные выводы, и тогда будешь двигаться вперёд. Если нет – останешься топтаться на месте.

— Тейлор Бек иногда пропадает в плей-офф?

— Не наблюдал. Мне кажется, в «Авангарде» блестяще один плей-офф проводил. И он один из лидеров нашей команды, на кого соперник обращает пристальное внимание. Мы тоже обращаем особое внимание на лидеров соперника. И во многих моментах лидеров соперника прижали. Опять же: мастерство их, полумомент – забивают гол. И то же самое они и на Тейлора: мы «пять на четыре» перестроили немножко, стали меньше через него играть, где соперник был готов его накрыть. И всё-таки мы забивали. По-моему, 20% реализации большинства у нас было. И с Тейлором играли очень плотно. Как и с Саней Шаровым, с Валей Пьяновым, с Бутузовым.

Естественно, соперник смотрит, кто забивает, кого надо ловить, кого надо держать. И в этом плане с ним плотнее намного играли. В сезоне он более раскованно себя чувствовал.

— В пятом матче не было желания разъединить Бутузова с Шаровым и Пьяновым?

— Честно – было. Но так, как складывался матч – я не стал ничего ломать, потому что парни бóльшую часть сезона вместе играли и приносили результат. Я не стал этого делать, это взял чисто на себя. А вариант был по составу. Не хотелось бы спонтанных вещей. К плей-офф состав должен быть определён процентов на 90. Если какие-то форс-мажорные обстоятельства, то уже начинаешь действовать.

«Группа сильных хоккеистов – это ещё не команда»

— «Сибирь» играла в этом сезоне в более атакующий хоккей. Это может развеять миф, что вы ставите сугубо оборонительный хоккей в Новосибирске?

— Во-первых, когда тренер приходит в команду, он начинает думать, вокруг кого строить команду. В прошлом сезоне у нас не такая сильная атака была, исполнителей не хватало. В этом их стало больше, надо отдать должное, в атаке мы усилились: и Тейлор Бек, и Володя Бутузов, и Тревор Мёрфи сыграли практически весь чемпионат, много пользы принесли. Три атакующих игрока добавилось, мы немного сдвинули игру от оборонительного хоккея, больше стали играть в атакующий. Но не скажу, что плохо играли в обороне в чемпионате. У нас были просто прекрасные матчи: могли и засушить игру, и сыграть по счёту. Через игры готовились к плей-офф, потому что ситуации могут возникнуть любые, и важно, чтобы команда могла перестроиться.

— «Сибирь» прошла регулярку почти без спадов. Как удалось этого достичь?

— Правильная подготовка к матчам. Я считаю, что мы добротную предсезонку прошли, правильно рассчитали, вовремя сыграли матчи, где-то и сбросили нагрузки, потом ещё поработали. Больше уделяли внимания и восстановлению ребят, не только физическому, но и моральному. Они собираются, я говорю: «Собрались, всё нормально, расходитесь». Пошли по домам. Они счастливы, довольны, позитивный момент есть. На следующий день приходит команда другая, все улыбаются, всё хорошо.

— На лыжах не ходили?

— Нет (смеётся), травматичный вид спорта. Сам на лыжах начинал. Можно упасть, вывихнуть ногу. И в этом году в единственном перерыве не стали выходить на большой лёд, какие-то развлекательные тренировки проводить. Мы пару дней отдохнули, три дня очень хорошо поработали, был выходной, потом нагрузочку сбросили и дальше поехали.

Тренировка «Сибири» на открытом льду в сезоне-2021/2022 Фото: hcsibir.ru

— Переломной вы считаете поездку на Дальний Восток. Но перед ней был легендарный матч с «Амуром», упущенный с 3:0. Мог он стать первой ступенькой к спаду?

— Это самое настоящее пижонство. После этого был очень серьёзный разговор с командой. Вышли поиграть налегке. Поведя в счёте, мы игру закончили. Это меня очень возмутило. Команда поняла, что неправильно такие вещи вытворять.

Может быть, этот матч стал первой ступенькой. Здесь надо, опять же, понимать игроков: это звенел колокол. Это был пожар. И лидерам в раздевалке надо громко заявлять, что мы не правы, признавать свои ошибки. Я свои ошибки признаю, будьте любезны, ребята, признавать свои ошибки тоже. Группа сильных хоккеистов – это ещё не команда. А жизнь команды очень многогранна, и любая вещь может выбить из колеи. Мы брали за счёт полной самоотдачи: когда команда играет на пределе, у нас и игра идёт, получаем не удовольствие, получаем удовлетворение от игры, от результата. Это немножко разные вещи. И настроение у всех хорошее, и команда понимает, что мы всё делали правильно. Но когда мы что-то делали не так, как с «Амуром», это подкашивает. Слава богу, была одна такая игра.

— Спад наступил в самую неприятную часть сезона?

— Я бы не сказал, что спад какой-то был. Моральный, может быть. У нас не такая глубина состава, чтобы большую ротацию делать. Большие команды могут себе позволить проиграть несколько матчей, они знают, что наберут. Где-то матчи проводят за счёт мастерства. Обыгрывают на классе. Мы выкладывались в каждой игре. Это моё кредо: игрок должен выкладываться в каждом матче, в каждом моменте. Это обязательно, это приводит к его росту. Не сейчас, сиюминутно, это может быть отложенный момент, чуть попозже будет это, но он будет внутри понимать, что надо-надо-надо, тогда он будет расти. Если у тебя есть территория комфорта, успокоенность — это деградация. Наступит не сейчас, но чуть попозже она будет 100%. Это касается и молодых, и опытных, и среднего возраста. Игрок должен ещё уметь сам себя мотивировать постоянно. Что он хочет от игры. Если он настоящий спортсмен, профессионал в подготовке и в своём желании расти как индивидуальность, тогда будет вся команда расти. Если одни хотят, а другие едут на подножке, шаляй-валяй… Надо это делать всем вместе, тогда это КОМАНДА.

— Игорь Ларионов предложил попозже начинать сезон и играть плей-офф в апреле…

— Я, честно говоря, об этом не думал. От первого матча выстраиваешь предсезонную подготовку. В принципе, есть в этом резон. Учитывая, что нас никуда сейчас не пускают, вполне возможно, чтобы не заканчивали в феврале некоторые команды. Можно сдвинуть предсезонную подготовку и начинать чуть позже.

Возможен вариант начинать так же, но сделать небольшие паузы. Чтобы команда, условно, отыграв три матча подряд имела два-три дня на восстановление. Качество хоккея, думаю, вырастет. Хоккеисты смогут и восстановиться, и подготовиться, и уже двигаться дальше. Два раза в этом сезоне сыграли за полмесяца по семь-восемь матчей. Я приверженец того, что ритмичность календаря должна быть. Много неопытных молодых ребят попадает сейчас в лигу, потому что количество иностранцев сокращается. Их надо ещё учить. Технически, тактически, физически – и на это нужно время. А когда за 15 дней семь матчей – тренироваться некогда. Надо восстанавливаться и выходить играть.

— Перед сезоном игроки радовались, что будет много матчей…

— Я акцентировал: кто из Высшей лиги, у кого мало опыта, им надо работать технически, тактически, физически. Кто уже состоявшийся игрок, для них да, лучше играть через день. Если у тебя человек плохо владеет каким-то элементом игры: где ты его будешь учить? Это у мастеровитых команд состав собран под задачу. Они технически оснащены намного выше, чем молодой игрок из какой-либо команды. Время для обучения нужно. По сравнению с прошлым сезоном парни прибавили в плане перестройки во времени и по восстановлению.

— Без пауз на Евротур проще?

— Да, честно говоря, проще. Мне чемпионат понравился. Нижнекамск пофеерил, «Адмирал» тоже, в конце сезона «Амур» попёр. То есть вроде как команды, которые не должны под ногами мешаться кому-то – молодцы, все дружно пошли вверх, начали составлять реальную конкуренцию. Хотя теряют много ведущих игроков, но всё-таки двигаются вперёд. И выходят на первые роли те, кто был, может, на вторых-третьих ролях.

— Про вас говорят, что вы не про молодёжь. Но по нынешнему составу так не сказать…

— Я люблю, чтобы молодежь росла. Мне нравится, когда они начинают крепнуть. Но для этого нужно время, а требуется результат тоже. Когда игроки играют вверх-вниз, вверх-вниз – ты не можешь предугадать: сегодня он сыграет здорово или плохо, а ты его ставишь в состав, рискуешь. Но терпеливо: сколько дали игрового времени, столько и сыграли. Парни в прошлом году начали потихоньку крепнуть. Что я называю опыт – они в прошлом году уже прошли это. И плей-офф тоже без иностранцев играли. Это плоды: невозможно посадить сегодня саженец, а завтра собирать плоды. Надо ждать и терпеть. А будут ли терпеть болельщики – я не знаю, будет ли терпеть руководство – я тоже не знаю. Есть результат – ты работаешь, нет результата – ты свободен. Я тоже работать хочу (смеётся).

И это надо делать постепенно, нельзя ломать парня морально. Какой был Димка Овчинников в прошлом году и какой в этом – совершенно разные люди. Он поменялся за сезон. Более профессиональный стал, более нацеленный. Я сам через это проходил, сам себя менял. Если молодые не на правильном пути, их надо направлять.

Дмитрий Овчинников Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— Диме помог и опыт в «Торонто Марлиз»?

— Ну не знаю. Может быть. Побился, понюхал, что это такое. Вполне возможно. Он сейчас поехал в Америку более уверенным. Я ему пожелал успехов, удачи и пробиться в состав. Видел по глазам, что он едет уверенный. Как будет доверие там – не знаю. Надеюсь, он там покажет другую игру.

— В физическом плане он готов?

— Вот в физике добавлять надо. Там ребята крупные, толкаются много. Физика выходит на другой уровень. Мы сейчас этим и занимаемся, чтобы в углах нападающие и защитники работали более контактно и могли из борьбы вылезать.

И в игре в обороне Овчинникову надо добавлять, это однозначно. Мы даже сейчас вот уделяем внимание правильной игре наших нападающих в обороне. Это наше кредо: шесть человек в обороне, пять в атаке. Необязательно, что должен защитник бегать помогать нападающим, мешаться перед чужими воротами. Ты должен свои действия, которые требуются, выполнять. Это и бросковая мощь, и правильное движение – увести соперника, освободить нападающему пространство. И должны все вместе выполнять эту работу. Защитники помогают в атаке, нападающие — в обороне. В этом надо прибавлять. Считаю, шаг хороший сделали.

— Можно считать, что трое молодых защитников в основном составе – это феномен для вашей тренерской карьеры?

— Да. Это действительно феномен в моей тренерской карьере. В «Амуре» у нас было побольше опытных игроков. Но у нас ещё и Илюха Пастухов 30 матчей сыграл. Тоже побился, пообнюхался, и надеюсь, что будет расти. Парень самозабвенно работает. От хорошей работы толк всегда будет. Главное, чтобы ещё была работа с головой. Чтобы человек понимал, для чего это ему надо, закреплял и не забывал. Тогда он будет расти, а не топтаться на месте.

Игроки ХК «Сибирь» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— С чем можете связать прогресс Александра Шарова в этом сезоне?

— Ну здесь несколько факторов. Во-первых, насколько мне известно, он стал очень строго следить за своим питанием. Во-вторых, добавилась ответственность после рождения ребёнка. В-третьих, наше большинство в этом году. Он чуть ли не половину голов забил в большинстве. И возраст уже у Саши: 27 лет, это уже зрелость, уже опытный игрок, с которого надо спрашивать. Думаю, всё вместе сложилось. Сыгранность, в конце концов, с партнёрами. С тем же Валей они второй сезон, уже Валя понимает, где и куда Саша будет двигаться, где может потерять шайбу, где обыграет. Ну и, естественно, доверие тренерского штаба, безграничное большинство и меньшинство. В одном из матчей он больше 25 минут на льду находился: в двух звеньях играл.

— Но всегда ли вы были Шаровым довольны?

— Не буду говорить, в каком матче, но в одном был момент. Сашка в этом году поменял себя. Когда я пришёл два года назад, у нас доходило до конфликта, вплоть до его обмена. То есть он допускал очень много ошибок на входе в зону, очень много не отрабатывал «дома». Он перестроился, подтянулся, понял, что надо делать. И его игра поменялась — и отношение к ней, и к тренировочному процессу, и к самому себе в конце концов. Человек захотел – он себя перестроил. Два года назад и сейчас – это разные люди.

— К кому относилось легендарное тю-тю-тю?

— К Назаревичу. Я читал интервью Шарова (когда он сказал, что «тю-тю-тю» относилось к нему. — Прим. «Чемпионата»), потом сказал: «Это не тебе, это Антону Назаревичу». Антон проехал один круг, второй проехал, к синей линии приехал. Защитники не знают, куда им бежать. Кругами ездил: клюшка-конёк, финтит, всё красиво. Феерил, ездил, круги наматывал. Забивать-то когда будем?

— Есть ли у вас требования к питанию?

— У меня требований особых нет. Но парни уже сами знают, у нас доктор следит, что им надо перед игрой кушать. Правильное питание – это вещь интересная и нужная. Я из советских времён, так я ем всё подряд. Что дали – то и кушаю. Хотя у нас очень хорошо готовят, в нашем кафе по-домашнему, отлично.

— Хотелось поехать на Матч звёзд?

— Нет. Меня в каждой команде всё на Матч звёзд записывают, но не берут. Откровенно скажу: у меня даже малейших переживаний не было. Я просто думал: сейчас два дня отдохну. Даже мыслей не было про Матч звёзд. Была мысль, как правильно использовать паузу для подготовки команды.

Андрей Мартемьянов Фото: hcsibir.ru

— Не задалась в начале сезона игра у Антона Шенфельда после хорошего прошлого сезона. Что ему помешало?

— Истории разные бывают. Думаю, у Антона это немножко сидит в голове. Немножко он успокоился, что хороший сезон провёл. Он не весь прошлый сезон был с нами, две трети. И как-то думал, что должно пойти. Потом вроде встрепенулся, что надо что-то, а уже потерял нить игры и не тянул на первое-второе звено. Дай бог ему возродиться. Просто поменяться надо: ему внутри поменяться надо, в голове своей. Если хочешь продолжать карьеру, надо по-другому немножко к ней отнестись. Беда многих игроков — они живут старыми заслугами. У них пропадает мотивация, мы вот там когда-то… В моей игровой карьере, тренерской карьере приходили такие игроки: «Я вот Кубок Гагарина держал». Ты его держал когда-то. А сейчас докажи свою состоятельность. Это, опять же, в плане мотивации. Если человек не хочет никому ничего доказывать – он пустой. С ним работать неохота даже.

«Когда игрок собрал уже чемоданы, или у него новый контракт, или ему не дали новый контракт, и он шаляй-валяй играет – побед не будет»

— После результатов плей-офф появляется вопрос: а «кубковый» ли вы тренер?

— Много факторов должно сложиться для «кубковости». Мы очень много с «Амуром» прошли, вылезли в плей-офф, играли против Казани. С «Автомобилистом» первый раунд прошли. На льду делают игру хоккеисты. Выходят 18-20 человек, и это они делают. Претворяют твои мысли в жизнь. А когда игрок не хочет, или собрал уже чемоданы, или у него новый контракт, или ему не дали новый контракт, и он шаляй-валяй играет – побед не будет. Они у тебя лидеры, ты на них строил команду, они тащили её. А ему что-то не захотелось играть в хоккей, он на что-то обиделся. Вот и всё.

— Сколько времени строится чемпионская команда при хорошем финансировании?

— Я считаю, что года два-три надо. Два — минимум. Потому что, опять же, много факторов. Какие ты нагрузки давать будешь, как переваривать народ будет нагрузки. Я скажу про некоторых ребят из других команд: дали им нагрузки, которые делаем мы, и они просто просели. Они на следующую предсезонку адаптированные приходят. Второй фактор — амбиции игроков. Приходит ли он сытый к тебе – получить удовольствие от своей игры, или он приходит получать удовлетворение от результата. Как ты будешь строить команду: три у тебя будет играющих звена, два играющих звена… Парни рабочие, кто-то «четыре на пять» будет закрывать, кто-то черновую работу делать, рояль таскать, это тоже важно понимать. Где-то силовые форварды – они обязательно нужны в современном хоккее. То есть много разных моментов. Бывает, что ты видишь игрока, но не можешь его взять: он либо на контракте, либо ещё другие моменты. А сейчас тем более — до 28 лет парня ты не возьмёшь: его надо выкупать.

— В этой ситуации «Сибири» тяжелее стать чемпионом?

— Ну да. Я знаю, как выкупают игроков состоятельные клубы. Мы не олигархи, исходим из того, что есть. Не плачем, а стараемся, работаем. И мы, и команда, и руководство клуба, и весь клуб наш дружный. Все работаем на результат, все в этом участвуем. Получает удовлетворение весь наш клуб. И болельщики наши любимые.

— Сложно не согласиться, что ни Красоткин, ни Костин не смогли заменить Сятери. Показалось, что оба растерялись в плей-офф.

— Вполне возможно. Есть такая вратарская штука: когда в игре много бросков – вратарю легче. Когда тебе делают один бросок за 10 минут – сложности есть. Они ещё растут. Вратари на моём веку в 40 лет играли на хорошем уровне. Они в 30 начинали только феерить. Наши парни работают самозабвенно, в чемпионате к ним претензий не было вообще. Но, опять же, это лежит в плоскости психологии. Они сейчас поняли, что мы здесь есть – и других здесь не будет. Они прожили это. И, надеюсь, они сделают поправку в своей голове и шагнут вперёд. В прошлом году получилось, что Антон Красоткин играл, но всё равно был под Сятери. Тот уехал – всё, Красоткину надо играть, дебют в плей-офф. Сейчас уже получается, что надо быть кому-то из них первым. Немножко пока не готовы. Я не скажу, что они плохие – хорошие пацаны, работают хорошо. Это всё в будущем. Есть куча моментов. Человек выстрелил: и полевой игрок, и вратарь. Потом хоп – провал у него. Но скажу, что шаг вперёд тот же Антон Красоткин сделал. Я с ним второй год работаю. Он был добротным сменщиком, много игр «на ноль» отыграл, Сятери давал отдохнуть. Сейчас у него чуть больше нагрузка вышла, он её начал уже держать. Это опять же – посадил зерно, оно сразу тебе не даст плоды. Это ждать надо и терпеть, надо понимать всем, а не ходить и огульно сваливать на одного человека. У нас девиз такой: выигрываем и проигрываем все. А что Антон нас не вытаскивал в чемпионате? А если б мы всё проиграли в чемпионате, мы бы в плей-офф вошли? И плей-офф бы не было, вот и всё. Тот же Морозов: да, он кучу ошибок наделал, но в чемпионате на себя больше всех шайб поймал, в меньшинстве сколько отыграл? Сколько хороших вещей делал. Из защитников самый лучший плюс-минус был в команде. Но вот тут провальчик такой получился. Пацанам это всё идёт в плюс, главное – правильные выводы сделать.

Антон Красоткин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— В команде два равноценных вратаря. Это больше плюс или минус? Всё-таки нет первого номера.

— Кто как к этому подходит. У кого-то есть вратарь, который тащит. Как у «Адмирала». Есть вратарь, который ловит всё – в этом сезоне он выстрелил, всё здорово, всё в порядке. Рынок пустой. У нас 14 или 15 вратарей в НХЛ и АХЛ. И в молодёжной лиге. Уезжают пацаны. А сюда-то никто не приезжает. Сейчас у них огромнейший шанс о себе заявить. Но опять же: они заявят о себе, а завтра уедут за океан. Мы тут с ними вошкаемся-вошкаемся, а они скажут: «Спасибо, тренер, я поехал». Ну ладно, езжай, дай бог хорошей карьеры.

— В российских вратарей не верили?

— Сильные российские вратари уезжали за границу. Только чуть зашевелился – сразу уехал. Надо Вадима Геннадьевича (Тарасова, тренера по вратарям ХК «Сибирь». — Прим. «Чемпионата») спрашивать, он знает: у него сын уехал (Даниил Тарасов, вратарь «Коламбус Блю Джекетс». — Прим. «Чемпионата»). Так что если 15 вратарей вернуть сюда, у нас результативность упадёт сразу, вратари сильные приедут.

— Среди полевых игроков тоже новые лица, в основном из ВХЛ. «Сибирь» взяла Антона Назаревича, например. Он, может быть, и не блистает в очковом плане, но на площадке очень активен.

— Сгусток энергии. У него очень энергозатратная игра. Он выплëскивается в каждом моменте, самоотдача зашкаливает. Опять же – человек играл в ВХЛ. И нормально так играл себе. Сейчас в КХЛ, надо немножко перестраиваться. Мастерство надо повысить. Здесь немножко по-другому. Опять же, за сезон он адаптировался. Тот же Александров из ВХЛ адаптировался. Сезон следующий покажет. Я вот сейчас смотрел игру «Горняка» с Новокузнецком — второй командой лиги. Конечно, заметна разница между ВХЛ и КХЛ. Как ни крути.

«Ввели штрафы за удаления, потом я на это дело плюнул, откровенно сказал: «Разбирайтесь между собой сами»

— Лимит на легионеров в современных реалиях – это не так страшно?

— У каждой медали две стороны. Кто-то говорит, что уровень падает – я не замечаю, что он падает. Да, может быть, супертонких передач меньше стало. Более рабочий стал хоккей. Однако вторая сторона медали — парни будут расти. Но повторюсь: вырастут и уедут. Меня это гложет больше всего. Я за них, с одной стороны, рад, что они поедут в самую сильную лигу в мире. Однако они отсюда уезжают. Наших болельщиков жалко, нам свою работу жалко. Был у тебя человек, а не стало его, ты душу вкладывал. Но это жизнь, никуда не денешься. Нормально к этому относиться надо, и я нормально к этому отношусь.

— Главная проблема «Сибири» – удаления. Как пытались донести до ребят, что нельзя так делать?

— Ввели штрафы. Потом я на это дело плюнул, откровенно сказал: «Разбирайтесь между собой сами». Вот в наше время просто пара драк была бы в раздевалке — и всё бы утихло. Сейчас молодые люди немножко другие. Сесть в раздевалке и поговорить надо об этом. Кто об этом может говорить из команды — его нужно уважать и слушать. Если у него есть какие-то полномочия, его обязаны слушать. Это условный мостик между тренерским штабом и командой. Капитан, ассистент капитана или игрок опытный, который всё это знает и умеет. Который может рявкнуть так, что никакие штрафы не нужны будут. Такие люди нужны в команде. Я знаю, что люди подписывали контракты, хотя уже играли не так хорошо в хоккей, но их оставляли в команде, чтобы держали раздевалку. Пару лет этот человек был в команде. Его авторитет был намного выше, чем у бомбардиров, снайперов, молодых талантливых. Он любому мог рот закрыть. У нас тренерская – мы выходим, тренируем, но в раздевалке не живём. Не каждому в душу заглянешь, что там творится. Атмосфера в раздевалке должна быть профессиональная, рабочая. Я некоторых людей не по разу наказывал. Но они так, 50 на 50 поняли.

— А какой размер штрафов?

— Это не могу сказать. Эти деньги идут на командные нужды. Что-то нужное купить в раздевалку для команды. Я знаю, что из кассы брали деньги на благотворительность. И сами на это сдавали деньги. И я сдавал: что-то неправильно сделал, пришлось сдать. Раньше в советские времена мы в кино ходили на эти деньги.

— Есть условная 1/8 часть зарплаты Шарова?

— Такого нет. Это чисто, чтобы человек понимал. А то некоторые, кроме рубля, ничего не понимают. Одного спросишь: «Ты понял?» Говорит: «Да, понял». И не будет делать. А другой всё равно делает. Тогда из кармана приходится отдавать.

— Когда пошли слухи о переезде на новый стадион перед плей-офф – не хотелось схватиться за голову?

— Нет, мы готовы были ко всему. И к такому варианту, и к другому. Сказали бы, что всё готово и надо ехать – мы бы собрались и поехали, никаких вопросов нет. Я на стадионе не был. Мне некогда было. У меня подготовка к плей-офф. С девяти утра до восьми вечера сидели с тренерским штабом.

— Евгений Чесалин подсбавил в сезоне в плане атаки. И часто «Сибирь» выходила с Пьяновым в роли капитана. Получается, он воспитал себе преемника?

— Я не знаю, как будет на следующий сезон. Но, в принципе, парни взрослеют и понимают, как себя надо вести и как надо вести жизнь команды, контролировать её. Прежде всего команда из чего складывается: раздевалка — это не время хорошего времяпрепровождения. Это не то, что пришёл, всё у тебя хорошо, с друзьями пообщался, на тренировке покатался, пошёл домой. Это твоё рабочее место. Ты знаешь, что тебе сейчас надо выйти и отпахать. Тебе надо приехать, 10 минут у тебя есть переодеться, иди в зал на разминку, хорошо и качественно отработай на льду, иди на заминку, если надо тебе, останься в зале. После этого хоть трава не расти: общайтесь и всё остальное. Это не советские времена, когда по две-три тренировки в день, это идиотизм полный. У нас там игр 40 штук всего было, а здесь за сезон почти 80 с предсезонными. Требовательность к себе самому: очень важный момент каждого игрока. Должен человек взрослеть и понимать, какие вещи можно делать, а какие — нельзя. Как себя вести можно, как нельзя. И в каких моментах можно себя вести так, а не так. К сожалению, есть товарищи, над которыми я бьюсь второй год, но тяжело получается.

— Есть ли новости о новом контракте?

— Пока нет. Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация – ей буду верить.