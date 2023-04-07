«Нет слов, чтобы описать, что я чувствовал». Тарасенко — об овациях болельщиков «Блюз»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко высказался об овациях, которые ему устроили болельщики «Сент-Луис Блюз» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между командами, который прошёл этой ночью.
Напомним, Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» в феврале. Он провёл в «Блюз» 11 сезонов.
«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всем болельщикам. Я мало высказывался с момента обмена, но поддержка, которую они оказывали нам все эти 11 лет, была невероятной.
Всегда обожаю болельщиков, они были очень добры ко мне и моей семье. Это было очень, очень эмоционально для нас. Спасибо вам большое за это. Я не нахожу слов, чтобы описать, что я чувствовал, но спасибо вам», — приводит слова Тарасенко NHL.com.
- 7 апреля 2023
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