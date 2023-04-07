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Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом» (1:0, 3-1).

«Я считаю, что сегодня игра была боевая, для всех нужная. Я благодарен команде за то, что она терпела, потому что было сложно, и за то, что она сделала всё, чтобы выиграть матч.

Причины победы? И подготовка, и ребята проявили свой характер, и в нужный момент перетерпели — это было важно. Желание выиграть было большое.

Хорошо, что засчитали [гол Воронкова]. Моментов было не так много. Обидно, что первую шайбу… Но это судьи решают, поэтому мы стараемся на это не очень реагировать. Это бесполезно. Есть решение, оно есть и есть. Молодцы, что забили вторую шайбу. Тоже с пятака, в борьбе. Молодцы.

«Авангард» играл более сдержанно? Не могу так сказать, они хорошо начали. Мы готовились к этому. Вообще сама по себе игра была хорошая», – передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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