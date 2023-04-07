Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пересмотрел трэш-тока. У него на лице всё написано». Защитник «Авангарда» — о Воронкове

«Пересмотрел трэш-тока. У него на лице всё написано». Защитник «Авангарда» — о Воронкове
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Антон Белов поделился мыслями после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3).

«Воронков сказал, что «Ак Барс» не отдаст серию? Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодёжь любит поболтать языком. Мы готовимся к следующей игре. Он ещё сказал, что в Демченко специально врезался? Ну, у человека на лице всё написано. Нет смысла обсуждать это.

Настрой на пятый матч? Нам давали рекомендации в плей-офф отдыхать головой от хоккея в дни отдыха. Надо разгружать не только тело, стараемся этой формулы придерживаться.

«Ак Барс» — чётко тренерская команда, команда большого тренера. У них чётко прослеживается его мысль, они терпят в обороне и рассчитывают на мастеров в атаке», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Я специально во вратаря шёл. Чтобы он дрогнул». Воронков — об отменённом голе «Ак Барса»
Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» всухую переиграл «Авангард». Казанцы в одном шаге от финала плей-офф КХЛ — 3-1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023