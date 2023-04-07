«Пересмотрел трэш-тока. У него на лице всё написано». Защитник «Авангарда» — о Воронкове

Защитник «Авангарда» Антон Белов поделился мыслями после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3).

«Воронков сказал, что «Ак Барс» не отдаст серию? Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодёжь любит поболтать языком. Мы готовимся к следующей игре. Он ещё сказал, что в Демченко специально врезался? Ну, у человека на лице всё написано. Нет смысла обсуждать это.

Настрой на пятый матч? Нам давали рекомендации в плей-офф отдыхать головой от хоккея в дни отдыха. Надо разгружать не только тело, стараемся этой формулы придерживаться.

«Ак Барс» — чётко тренерская команда, команда большого тренера. У них чётко прослеживается его мысль, они терпят в обороне и рассчитывают на мастеров в атаке», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.