Кудашов — о новом контракте: для всех членов тренерского штаба «Динамо» — не пустой звук

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал продление контракта с клубом.

«На самом деле, ещё месяц назад об этом впервые объявили, потом во второй раз сказали, что контракт будет продлён, и вот, наконец, это третий раз. Да, долго не было официальной информации, но мы проводили тренировки, занимались селекционными вопросами, поэтому наша работа ни в коем случае не прекращалась. Всё шло своим чередом.

Почему хотел остаться в клубе, несмотря на всё то, что происходило вокруг? Для всех членов нашего тренерского штаба «Динамо» — это не пустой звук. За два года был проделан колоссальный объём работы. Мы продолжаем придерживаться той философии и тому плану, которые были заданы с первого года. И мне хочется доделать работу до конца. Да, все прекрасно понимают, что этот наш продолжающийся динамовский сериал – не красив. Он не улучшает имидж клуба и серьёзно на всё влияет, но наша задача заключается в том, чтобы довести работу до логического конца», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».