«Чайка» в третий раз обыграла «Локо» и вышла в финал плей-офф МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Чайка» принимала ярославский «Локо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

На девятой минуте Роман Лутцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи получили Марк Ульев и Дмитрий Уткин. На 26-й минуте Никита Артамонов после паса Егора Виноградова сравнял счёт. На 29-й минуте Артём Мисников с передачи Егора Виноградова забросил вторую шайбу в ворота «Локо».

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу нижегородцев. «Чайка» выиграла серию и вышла в финал плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.