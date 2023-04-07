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«Чайка» в третий раз обыграла «Локо» и вышла в финал плей-офф МХЛ

«Чайка» в третий раз обыграла «Локо» и вышла в финал плей-офф МХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Чайка» принимала ярославский «Локо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Olimpbet МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Локо
Ярославль
0:1 Лутцев (Ульев, Уткин) – 08:01 (5x5)   1:1 Артамонов (Виноградов) – 25:00 (5x5)   2:1 Мисников (Виноградов) – 28:18 (5x5)

На девятой минуте Роман Лутцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи получили Марк Ульев и Дмитрий Уткин. На 26-й минуте Никита Артамонов после паса Егора Виноградова сравнял счёт. На 29-й минуте Артём Мисников с передачи Егора Виноградова забросил вторую шайбу в ворота «Локо».

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу нижегородцев. «Чайка» выиграла серию и вышла в финал плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

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