Орлов рассказал, как проходит его адаптация в «Бостоне» после 11 лет в «Вашингтоне»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Хоккеист поведал, как проходит процесс привыкания к тренировкам в составе «мишек» и к раздевалке с новыми одноклубниками.

«В связи с переходом в «Бостон» как-то изменилась подготовка к матчам? Я бы сказал, что нет. Понятно, что немного поменялись тренировки, раскатки. А моя предматчевая рутина особо никак не изменилась. Я чуть-чуть адаптировался к каким-то моментам и стараюсь как раньше настраиваться, работать над собой.

Адаптация к раздевалке? Когда ты выступаешь 11 лет в одном коллективе, а потом его меняешь — это непросто. Да, каждый сезон приходят новые ребята, но костяк «Вашингтона» сохранялся. А к новой раздевалке нужно привыкать, тут совсем другая атмосфера. И в «Бостоне», кроме меня, нет русских. Понятно, что я свободно разговариваю по-английски. Но всё равно нужно привыкать», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, российский защитник был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в конце февраля. Орлов и американский нападающий Гарнет Хэтэуэй отправились в «Бостон», а «столичные» получили форварда Крэйга Смита и несколько драфт-пиков.