Макар выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Защитник «Колорадо» Кейл Макар не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы нижней части тела.

Напомним, 24-летний хоккеист пропустил две последние игры своей команды (обе — с «Сан-Хосе Шаркс»).

«Мы будем следить за его состоянием каждый день. Мы хотим, чтобы он сначала почувствовал себя хорошо, а потом начал играть. Будем ждать, поэтому пока у меня нет точной даты (возвращения Макара на лёд. — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара официальный сайт NHL.

В 60 матчах текущего сезона канадец набрал 66 (17+49) очков при показателе полезности «+16» и среднем игровом времени 26.22.

Кейл Макар является действующим обладателем «Норрис Трофи» и «Конн Смайт Трофи».