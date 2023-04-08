Хайруллин назвал положительный момент у СКА в проигранном третьем матче серии с ЦСКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин нашёл единственный положительный момент в игре своей команды в третьем матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина с московским ЦСКА (0:4).

«Были ли позитивные моменты в матче? Их мало. Только, что играли до конца и не бросили, а так игра совсем не получилась.

Хорошо провели первый период? Да, первый отрезок был неплохой. В атаке там что-то создавали. Во втором пропустили гол, и потом уже немножко не пошло», — сказал Хайруллин в интервью «Белорусскому хоккею».

На данный момент СКА уступает в серии ЦСКА 1-2. Четвёртый матч между этими соперниками пройдёт сегодня, 8 апреля, и начнётся в 17:00 мск.

В нынешнем плей-офф Хайруллин сыграл в 13 матчах, в которых набрал 14 (6+8) очков.