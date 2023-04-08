Макдэвид: хочу, чтобы моё имя упоминалось в книгах хоккейной истории

Центральный нападающий и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил о том, что желает, чтобы его имя в будущем стояло в одном ряду с такими легендами хоккея, как Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орр.

«В конечном итоге я хочу, чтобы моё имя упоминалось в книгах хоккейной истории и было в числе величайших хоккеистов всех времён. Рядом с такими парнями, как Гретц, Марио и Бобби, а также другими, которых я не назвал. Это определённо то, чего я хочу», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

За неделю до конца регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид возглавляет рейтинг лучших бомбардиров, набрав в 79 сыгранных матчах 148 (62+86) очков. В нынешней регулярке «Ойлерз» осталось провести три матча.