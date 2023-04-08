Гусев и Жафяров не попали в состав СКА на четвёртый матч серии финала Запада с ЦСКА

Сегодня, 8 апреля, в Москве пройдёт четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Счёт в серии — 2-1 в пользу москвичей.
Клубы объявили составы на сегодняшнюю встречу. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отметим, что в состав СКА не попали нападающие Никита Гусев и Дамир Жафяров.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Макаров — Дронык, Гуськов — Мингачёв — Абрамов.
Состав СКА:
Николаев (Подъяпольский).
Никишин — Фальковский, Галимов — Хуснутдинов — Яшкин;
Педан — Ожиганов, Гребенщиков — Воробьёв — Хайруллин;
Камалов — Пашнин, Зыков — Бардаков — Волков;
Коромыслов, Поляков — Глотов — Кетов; Комаров.
Следующие игры в текущей серии розыгрыша Кубка Гагарина пройдут 8 апреля, а в случае необходимости — 10 и 12 апреля 2023 года.
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