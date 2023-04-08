Р. Ротенберг — о серии с ЦСКА: уровень НХЛ, стремимся быть лучше «Бостона» и «Тампы»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3:1, 2-2).

«Сильная игра Хуснутдинова и оценка появившихся в составе игроков? Мы вернулись к нашему составу, которым мы плюс-минус начинали сезон. Все помнят наше хорошее начало сезона, но это плей-офф, и здесь командная победа. Мы не будем отходить от наших принципов и не будем никого выделять. Все комментарии по игрокам после плей-офф.

Серия с ЦСКА — это уже классика? Играют две сильные команды. Я бы сказал, что это суперсерия. И я думаю, что обе команды играют близко, если даже не лучше, чем в НХЛ. Это моё честное мнение. Я много смотрю матчей, и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея. И ребята, которые держат такой темп, они играют на очень высоком уровне. Обе команды очень сильные. Это хоккей уровня НХЛ. И суперсерия наша — это вывеска.

С каким противостоянием в НХЛ могу сравнить нашу серию с ЦСКА? Не думаю, что нужно говорить о 90-х, это был другой хоккей. Это все понимают — совсем другие скорости. Хоккей идёт вперёд семимильными шагами. Мы видим огромную разницу с прошлым сезоном и разницу между регуляркой и плей-офф. Наверное, самые сильные команды НХЛ — это «Бостон», «Колорадо» и «Тампа-Бэй». И мы стремимся быть не хуже, а лучше их. За счёт нашей работы и дисциплины», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.