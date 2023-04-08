Главный тренер ЦСКА о серии со СКА: опять седьмой матч? Их никто не любит, я — в том числе

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).

«Опять седьмой матч? Седьмые матчи, я думаю, никто не любит. Я — в том числе. Когда был действующим, было как-то всё равно. Если надо, то надо. А сейчас меня больше волнует здоровье ребят всё-таки. Напряжённые игры мы играем. Мы пока об этом не думаем. Главная задача — подготовиться к следующей встрече, достойно сыграть на выезде.

На хоккей ходит больше народу, чем на футбол? Так, давайте о хоккее. Атмосфера великолепная. Я почувствовал реально единение нашей арены, наших болельщиков, которые очень здорово нас поддерживали, но сегодня не получилось дать им все основания праздновать победу их любимой команды. Тем не менее это плей-офф, мы уважаем соперника. Он сыграл в хороший быстрый хоккей. Мы приобрели неоценимый опыт. Мы учтём определённые моменты, которые у нас не получились. Поэтому постараемся сыграть чуть-чуть быстрее и надёжнее.

Большая нагрузка на Макарова после удаления Сергеева? Я вас разочарую, он давно готов к такой нагрузке. Он реально очень много играет. В этой серии чуть поменьше, а в сезоне и первых двух сериях он играл очень много. Для него эта нагрузка не новая. С Колей всё в порядке. Молодой, восстановится!» — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.