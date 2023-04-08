А. Юдин: бросилась в глаза пассивность ЦСКА. Видно, что москвичи устали

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал победу санкт-петербургской команды в четвёртом матче финала Запада с ЦСКА.

«Невозможно спорить о заслуженности победы СКА — гости и моментов создали больше, и борьбу всю выиграли. Первый период был снова очень хороший, я всё жду, когда игроки санкт-петербургской команды начнут своё большое преимущество на старте переводить в голы. И очень понравился третий период: СКА вообще ничего не дал сделать москвичам, забил сам, полностью доминировал на своём пятаке. Видно, что тренерский штаб плодотворно поработал после прошлой встречи. Гол Волкова? Если ты выпускаешь нового игрока и он забрасывает победную шайбу, значит, всё сделано правильно.

Ещё бросилась в глаза пассивность ЦСКА — чем дольше продолжался матч, тем отчётливее было видно, что хозяева устали. Если это результат двух семиматчевых серий, то у московских армейцев большие проблемы — сегодня СКА был значительно свежее, и дальше ситуация не изменится", — сказал Юдин «Чемпионату».