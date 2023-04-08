«Просто Сидсационно!» Пресс-служба «Питтсбурга» — о 1500-м очке Кросби
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Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере» эмоционально прокомментировала юбилейное 1500-е очко капитана команды Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Детройт Ред Уингз».
«Просто Сидсационно! Какое счастье, что мы все эти годы наблюдаем за хоккейным мастерством Сидни Кросби?!» — говорится в сообщении.
Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В этом матче Кросби забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
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