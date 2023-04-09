Голевая передача Наместникова помогла «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл»

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В Виннипеге (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте встречи — отличился Марк Шайфли, которому асситировали российский нападающий Владислав Наместников и Джош Моррисси.

На 42-й минуте Нил Пионк удвоил преимущество «Виннипега» в счёте. Больше забитых голов зрители в этом матче не увидели.

«Виннипег» одержал третью победу в последних пяти матчах. Что касается «Нэшвилла», то это поражение стало для «Предаторз» вторым в последних пяти встречах.

В следующем матче «Виннипег» дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл» на выезде встретится с «Калгари Флэймз».