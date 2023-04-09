Ассист Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США), состоялся очередной матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей дубль на счету Дениса Мальгина. Также по шайбе забросили Алекс Ньюхук и Брэд Хант. Результативной передачей в третьем периоде отметился российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.

У хозяев отличились дважды Адриан Кемпе и Виктор Арвидссон.

«Колорадо» набирает 102 очка и делит первое место с «Далласом» в таблице Центрального дивизиона. «Лос-Анджелес» имеет 100 очков и идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.

«Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.