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Ассист Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Ассист Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
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На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США), состоялся очередной матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей дубль на счету Дениса Мальгина. Также по шайбе забросили Алекс Ньюхук и Брэд Хант. Результативной передачей в третьем периоде отметился российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.

У хозяев отличились дважды Адриан Кемпе и Виктор Арвидссон.

«Колорадо» набирает 102 очка и делит первое место с «Далласом» в таблице Центрального дивизиона. «Лос-Анджелес» имеет 100 очков и идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.

«Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мальгин (Комфер, Макдермид) – 21:28 (5x5)   0:2 Ньюхук (Тэйвз) – 22:30 (5x5)   1:2 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 27:34 (5x5)   2:2 Арвидссон (Кемпе, Копитар) – 32:55 (5x4)   2:3 Хант (Эллер) – 41:50 (5x5)   2:4 Мальгин (Ничушкин) – 46:18 (5x5)   3:4 Кемпе (Гавриков, Копитар) – 46:44 (5x5)
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