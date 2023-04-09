Ассист Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
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На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США), состоялся очередной матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей дубль на счету Дениса Мальгина. Также по шайбе забросили Алекс Ньюхук и Брэд Хант. Результативной передачей в третьем периоде отметился российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.
У хозяев отличились дважды Адриан Кемпе и Виктор Арвидссон.
«Колорадо» набирает 102 очка и делит первое место с «Далласом» в таблице Центрального дивизиона. «Лос-Анджелес» имеет 100 очков и идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.
«Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Мальгин (Комфер, Макдермид) – 21:28 (5x5) 0:2 Ньюхук (Тэйвз) – 22:30 (5x5) 1:2 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 27:34 (5x5) 2:2 Арвидссон (Кемпе, Копитар) – 32:55 (5x4) 2:3 Хант (Эллер) – 41:50 (5x5) 2:4 Мальгин (Ничушкин) – 46:18 (5x5) 3:4 Кемпе (Гавриков, Копитар) – 46:44 (5x5)
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