Кожевников назвал сильные стороны СКА и ЦСКА в финальной серии Запада плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о финальной серии Западной конференции плей-офф между СКА и ЦСКА (2-2).
«Встречаются две равные по мастерству и самоотдаче команды, и шансы на итоговую победу каждой из них — 50 на 50. У ЦСКА преимущество заключается в том, что это более опытная команда и её игра в большей степени уже отработана. А СКА предпочтительнее в том, что имеет в составе больше молодых игроков и они быстрее восстанавливаются. К тому же здесь создаётся новая команда.
Во вчерашней игре СКА оказался посильнее и ему больше сопутствовало везение. Многое в дальнейшем будет зависеть от игры вратарей, на данный момент они играют равноценно, за счёт в общем-то тягучей игры. Перед пятым матчем сложно что-то сказать, потому что предыдущие показали: кому-то повезло больше, кому-то меньше, кто-то додавил, а кто-то нет. Все хоккеисты очень сконцентрированы и играют с хорошей самоотдачей. Да, есть ошибки, и всё будет решать то, какая из команд их лучше реализует», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».
Напомним, пятый матч в серии состоится завтра, 10 апреля, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.
- 9 апреля 2023
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