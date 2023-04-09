Плющев: при нынешней системе игры СКА Гусев выглядит инородным телом

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отсутствие Никиты Гусева в составе СКА на четвёртый матч с ЦСКА и дал прогноз на развитие финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ.
«Выводы будем делать по итогам всей серии. По Жафярову ничего сказать не могу, он в плей-офф совершенно незаметен. Гусев иногда просыпался в большинстве, было видно мастерство, но в равных составах он выпадал.
При нынешней системе игры СКА, когда идёт много контакта и движения, шарик туда, шарик сюда, Гусев выглядит инородным телом. Видно, что функционально к такой игре он не готов.
Прогноз на развитие западного финала? Пока серия равная. На мой взгляд, ЦСКА совершает тактическую ошибку, ввязываясь в игру на встречных курсах, которая выгодна СКА. У армейцев Москвы больше кубкового опыта и мастерства, но его можно реализовать только при правильной тактической схеме», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему в состав не попал нападающий Никита Гусев.
- 9 апреля 2023
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