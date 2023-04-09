Защитник ЦСКА Сергеев оштрафован за удар коленом в матче со СКА

Защитник ЦСКА Артём Сергеев оштрафован за удар коленом Никиты Камалова в матче со СКА (1:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Артёма Сергеева по п. 1.7 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом») и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Напомним, на 18-й минуте первого периода защитник ЦСКА Сергеев жёстко сыграл против хоккеиста СКА Никиты Камалова. Игрок москвичей, столкнувшись с соперником, попал тому в колено. Судьи обратились к видеопросмотру, по итогам которого выписали Сергееву «5+20» за удар коленом.

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