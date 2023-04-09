Георгиев повторил клубный рекорд «Колорадо»
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Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев одержал победу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) в гостевой встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Георгиев выиграл седьмой матч подряд на выезде. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это повторение рекордной серии в истории «Эвеланш». Столько же подряд выездных побед одержал Патрик Руа в сезоне-1996/1997.
В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл 59 матчей за «лавин» и одержал 38 побед с 91,9% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,54.
«Колорадо Эвеланш» после 78 матчей набрал 102 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» сыграют в гостях с «Анахайм Дакс».
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