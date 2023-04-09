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Расписание финальной серии ВХЛ между «Соколом» и «Химиком»

Стало известно расписание финала Всероссийской хоккейной лиги. В решающих матчах встретятся красноярский «Сокол» и воскресенский «Химик».

Серия стартует в Красноярске 16 апреля в 13:00 мск. Вторая игра пройдёт на следующий день, 17 апреля. Время начала — 15:00 мск.

Затем серия переедет в Воскресенск. Третий матч пройдёт 20 апреля в 18:30 мск. Четвёртая встреча запланирована на 21 апреля в 18:30 мск.

При необходимости пятый матч состоится в Красноярске 24 апреля, шестая игра — 27 апреля в Подмосковье, а решающий, седьмой матч — 30 апреля в Красноярске.

Ранее в Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился шестой матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал новокузнецкий «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии — 4-2.