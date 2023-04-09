Свитов отказался отвечать на вопрос о конфликте с болельщиками «Ак Барса»

Тренер «Авангарда» Александр Свитов подвёл итог финальной серии с «Ак Барсом» (1-4) и не стал отвечать на вопрос о перепалке с болельщиками казанской команды.
«Вели со счётом 2:0, но проиграли, что стало причиной такого результата? Даже не знаю, вели, но в третьем периоде пропустили голы…
Счёт в серии не отражает то, что серия была упорной? Да, видели, что все результаты – в одну шайбу. Должны были два матча забирать, но пропускали и в овертаймах проигрывали.
Что случилось в концовке первого периода? Всё. Привет болельщикам передайте», — приводит слова Свитова «БИЗНЕС Online».
Напомним, в конце первого периода Свитов вступил в перепалку с болельщиком местной команды. Экс-хоккеист хотел вернуть шайбу, вылетевшую на трибуны, болельщик отказывался это сделать.
- 9 апреля 2023
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