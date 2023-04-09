Жарков — о вылете «Авангарда»: испытываю полное опустошение, дальше будут терзания

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков прокомментировал вылет омского клуба из Кубка Гагарина после поражения от «Ак Барса» (1-4 в серии).

«Не хочется ничего говорить – сезон закончился. Хочется поблагодарить всех ребят за то, что сделали в этом сезоне после тяжёлого начала. Все до конца верили, что всё по силам.

Что положительного можно отметить по сезону? После того как мы месяца полтора барахтались внизу, команда вздохнула, перестроилась, поверила в себя и начала набирать обороты. Конечно, заслуга и тренерского штаба, и команды, которая не опустила руки.

Какой матч был ключевым в серии с «Ак Барсом»? Ключевых был много. В Казани первый матч, дома первая игра, сегодня. Если бы сегодня дожали, могли зацепиться в серии. Что-то опять пошло не так в третьем периоде.

Лично я, когда проигрываю такие матчи, испытываю полное опустошение. Дальше будут терзания. Надеюсь, семья отвлечёт. Но по ночам всё равно будут мысли в голове. Поэтому не хочется ничего говорить насчёт хоккея. Первое время надо уделить семье, восстановиться, разгрузиться. Так что пусть выиграет сильнейший [в Кубке Гагарина]. Главное, чтобы без травм – хочу только это пожелать.

Два года в «Авангарде» – это бесценный опыт. Надеюсь, в будущем он мне пригодится», — приводит слова Жаркова Metaratings.ru.

35-летний нападающий сыграл в плей-офф 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.