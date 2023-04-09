Дергачёв: сказали бы, что играем без правил, «Авангард» показал бы другой хоккей

Нападающий омского «Авангарда» Александр Дергачёв оценил победную шайбу «Ак Барса» в овертайме пятого матча (2:3 ОТ) финальной серии Востока.

«Эмоции? Пустота. Ехали за победой. Не было настроений в команде, что нам хана. Обидно, что упустили победу, ведя в счёте. Старались, много блокировали бросков. Не могу сказать, что кто-то недоработал. Все садились, старались принимать броски на себя, но шайба удачливым образом находила щели.

Какая была установка перед третьим периодом? Не было установок играть проще. Казань раскрылась, мы раскрылись. Арена гудела, был кайфовый хоккей, но пропустили два гола. В овертайме вроде всё было нормально, но местами они нас закрывали в зоне. Вроде и силы были, но не получилось.

Горели победой, понимали, что эта игра может перевернуть серию. Пропустили гол. Можно придумывать отмазки, но момент с Антоном Беловым стоит пересмотреть. Можно увидеть что-то интересное. Это не отмазка. Сказали бы, что играем без правил, мы бы ответили: «Хорошо» — и показали бы другой хоккей», — приводит слова Дергачёва «РБ Спорт».

Дергачёв в регулярном сезоне набрал 15 (7+8) очков в 60 матчах. В плей-офф 26-летний форвард сыграл 14 матчей, без результативных действий.