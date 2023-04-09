Терещенко рассказал, чего не хватило «Авангарду» в серии с «Ак Барсом»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко рассказал, чего не хватило «Авангарду» в серии с «Ак Барсом» (1-4).

«К сожалению, в «Авангарде» многие игроки сильно выпадают из состава. За исключением тройки — Корбан Найт, Рид Буше, Владимир Ткачёв. В Омске недостаточно строгая организация игры, если сравнивать с игрой в те времена, когда главным тренером был Боб Хартли. По большому счёту та команда была более сыгранной, каждый знал конкретно, что делать на льду. Были бригады, которые выходили и делали результат. Также Хартли хорошо ставил игру в обороне. Сейчас мы видим сплошные ошибки, которые и мешают в решающих моментах. Поэтому сыгранности нынешнему «Авангарду» явно не хватает», — заявил экс-игрок в интервью RT.

Напомним, омский клуб занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» в первых двух раундах прошли «Сибирь» (4-1) и «Металлург» (4-0).