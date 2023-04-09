Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе

Сушинский: «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итог серии «Ак Барса» и омского клуба (4-1) и оценил сезон для «ястребов».

«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал. Может, они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что всё равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил.

Все игры были близкие, очень жаль, что не было семь игр и так быстро Омск выбили из финала. Но сезон для «Авангарда» я не считаю провальным. Сезон они провели хорошо, вернулись домой, порадовали болельщиков, но в финале Казань хотела победить больше», — цитирует Сушинского Sport24.

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.

Материалы по теме
Кравец объяснил, почему «Авангард» дважды в серии с «Ак Барсом» не удержал счёт 2:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023