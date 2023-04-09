Сушинский: «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе

Бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итог серии «Ак Барса» и омского клуба (4-1) и оценил сезон для «ястребов».
«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал. Может, они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что всё равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил.
Все игры были близкие, очень жаль, что не было семь игр и так быстро Омск выбили из финала. Но сезон для «Авангарда» я не считаю провальным. Сезон они провели хорошо, вернулись домой, порадовали болельщиков, но в финале Казань хотела победить больше», — цитирует Сушинского Sport24.
Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.
- 9 апреля 2023
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