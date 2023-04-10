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Разин: уход из «Северстали» — осознанный шаг, пять лет на одном месте — это много

Разин: уход из «Северстали» — осознанный шаг, пять лет на одном месте — это много
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Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал об уходе из «Северстали» по итогам текущего сезона.

«То, что я решил, что буду уходить из «Северстали», – осознанный шаг. Пять лет на одном месте — для современного хоккея это много. Я, конечно, рекорд не поставил, но это практически рекорд. Не хотелось стоять на месте, хотелось поменять обстановку, поставить перед собой новые задачи, сделать шаг вперёд. Когда я об этом объявил во всеуслышание, тогда предложения от «Магнитки» и близко не было. Были разговоры по другой команде, потом поступило предложение от ещё одного клуба, и только потом позвонил Сергей Юрьевич Гомоляко и сказал, что нужно встретиться. Тогда я очень сильно обрадовался», — цитирует Разина сайт «Металлурга».

Напомним, соглашение со специалистом рассчитано на два года. По информации «Чемпионата», помощниками Разина, вероятнее всего, будут бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.

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