Агент Грицюка: «Нью-Джерси» хочет, чтобы он уехал туда. Но надо всё трезво оценить

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о том, что «Нью-Джерси Дэвилз» хочет, чтобы нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк присоединился к «дьяволам».

«С нами постоянно на связи «Нью-Джерси» (Грицюк задрафтован «дьяволами» в пятом раунде драфта 2019 года под общим 129-м номером. – Прим. «Чемпионата»), они хотят, чтобы он уехал туда. Мы будем с ним сейчас плотно решать этот вопрос. Нам надо понять, готов ли Арсений. Желание, конечно, есть и у меня, и у него. Но надо всё трезво оценить и понять, пойдёт ли это на пользу игроку.

Права в КХЛ у «Авангарда». Если Арсений не уедет в НХЛ, то либо мы договоримся с омичами о контракте, либо они будут делать квалификационное предложение, а другие клубы уже перебивать его и выкупать», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.