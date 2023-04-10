Маккиннон и Рантанен — вторая пара в истории «Колорадо» со 100+ очками у каждого

Нападающие «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (101) и Натан Маккиннон (107) оба набрали более чем по 100 очков за сезон и стали второй парой в истории «лавин» с этими показателями. Как сообщает ESPN, первыми были Петер Форсберг (116) и Джо Сакик (120) в сезоне-1995/1996. Отметим, что в том сезоне «Колорадо» завоевали Кубок Стэнли.

Напомним, Рантанен стал девятым игроком в текущем сезоне со 100+ очками. Клуб из Денвера располагается на третьей строчке Западной конференции, набрав 104 очка после 79 матчей. У подопечных Джареда Беднара в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги осталось три матча — с «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс» дома, с «Нэшвилл Предаторз» в гостях.

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.