Нападающий «Колорадо» Рантанен стал девятым игроком в сезоне со 100+ очками

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен набрал четыре (2+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».
Таким образом, 26-летний форвард записал на свой счёт 101-е очко в текущем сезоне и стал девятым игроком со 100 и более результативными баллами. Ранее этого показателя достигли Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103 очка), Джейсон Робертсон («Даллас», 103), Натан Маккиннон («Колорадо», 107), Мэттью Ткачук («Флорида», 108), Давид Пастрняк («Бостон», 109), Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 110), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 124), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 151).
Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
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