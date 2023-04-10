Макдэвид: я очень гордился тем, что меня называли новым Кросби

Лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о том, как воспринимал то, что перед драфтом НХЛ – 2015, где «нефтяники» выбрали его под общим первым номером, его называли новым Сидни Кросби.
«Как я с этим справлялся? Знаете, я очень гордился тем, что люди думали, что я буду похож на него», — сказал Макдэвид в интервью NHL.com.
Также лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ на своём примере предположил, что в данный момент чувствует молодой проспект Коннор Бедард, который по большинству предварительных оценок является главным претендентом на то, чтобы уйти под первым номером на предстоящем драфте-2023.
«Это было действительно мотивирующим, потому что, ну, вы знаете, я не хотел быть неудачником. Вы понимаете, что я имею в виду? Я не хотел оказаться таким парнем.
И, честно говоря, когда тебя рекламируют как вот этого парня (Бедарда. — Прим. «Чемпионата»), вместе с этим возникает большое давление. Как ты с этим справляешься? Заставляешь себя работать усерднее», — сказал Макдэвид в интервью NHL.com.
- 10 апреля 2023
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