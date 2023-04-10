Только два хоккеиста забили больше голов в плей-офф КХЛ, чем форвард ЦСКА Григоренко

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оформил хет-трик в пятой встрече финальной серии Западной конференции со СКА (7:3, 3-2).
Форвард забросил 38-ю, 39-ю и 40-ю шайбы в карьере в плей-офф КХЛ. Благодаря этому Григоренко вышел на третье место в истории по количеству голов в розыгрышах Кубка Гагарина. Нападающий обошёл игрока «Ак Барса» Вадима Шипачёва (38 голов в 151 матче) и сравнялся с Никитой Гусевым (40 в 96). Больше Григоренко забили только Данис Зарипов (57 в 154) и Сергей Мозякин (68 в 157).
Отметим, что нападающий ЦСКА провёл 86-ю встречу в плей-офф.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).
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